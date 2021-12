Neve in Cansiglio: «La situazione sta tornando alla normalità»

«I mezzi spargisale della Provincia di Treviso hanno operato incessantemente per tutta la notte in Cansiglio e, anche oggi, saranno operativi per migliorare la viabilità in vista dei prossimi fine settimana dove è previsto un miglioramento delle condizioni meteo». A dirlo è il consigliere comunale Daniele Dal Mas che, giovedì 9 dicembre, ha fatto il punto sulla nevicata che ha interessato la zona del Cansiglio.

«Tim è stata informata dei problemi al ripetitore della telefonia mobile - continua Dal Mas - Oggi saranno in loco per le opportune sistemazioni. A salvare gli automobilisti bloccati ieri è stata la rete di Eolo e la disponibilità del gestore del "Ristoro alla Crosetta" che ha messo a disposizione il suo telefono per chiamare i soccorsi sul posto. Eolo sta portando una rete che consente di raggiungere i 100 mega in tutti i Comuni della Marca. Al passo della Crosetta questa mattina nevica ancora e nei prossimi giorni è destinato ad aumentare il rischio valanghe sulle Prealpi trevigiane, come il Monte Pizzoc e il Col Visentin. Consiglio a tutti di consultare i bollettini giornalieri Arpav e avere con sé l'attrezzatura adeguata per affrontare qualsiasi emergenza, anche per una semplice ciaspolata» conclude Dal Mas.