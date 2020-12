Treviso e provincia imbiancate dalla neve: traffico a rilento e disagi

La neve è tornata a imbiancare la provincia di Treviso: dalle prime ore di lunedì 28 dicembre i fiocchi, scesi copiosi su tutta la provincia, hanno creato non pochi disagi ai trevigiani che dovevano spostarsi per lavoro.

Semideserto il centro di Treviso: il piano anti-neve annunciato dal sindaco Mario Conte ha tenuto in condizioni praticabili le strade principali. Il personale del Comune è entrato in azione già durante la notte continuando a monitorare la situazione su strade e piazze anche di prima mattina. Circolazione scorrevole sul Put, paesaggi imbiancati in tutto il resto della città: dalle Mura a Piazza dei Signori. I primi disagi sono avvenuti sulle strade della provincia. Un camion è finito di traverso sul ponte di Vidor, mandando in tilt il traffico. Piccoli tamponamenti senza feriti sono avvenuti in molte altre zone della provincia costringendo i soccorsi a mettere in sicurezza le strade. Molte strade secondarie, soprattutto nei Comuni collinari, risultano impraticabili.

Vigili del fuoco al lavoro nei Covid point dell'Ulss 2 dove la neve caduta questa notte si era accumulata sopra i tendoni adibiti ai tamponi drive-in causando ritardi e code già dalle prime ore di lunedì mattina. Le nevicate su tutto il Veneto hanno cancellato anche l'odierno punto stampa del presidente Zaia sull'emergenza Covid dalla sede regionale della Protezione Civile di Marghera. Situazione treni: verso Mestre e Padova non sono stati registrati problemi. Ritardi tra i 30 e i 90 minuti sulle linee che collegano Treviso con Udine e Vicenza, 10-30 minuti in media i ritardi a Treviso. Cancellati alcuni regionali e altri treni da Udine e Sacile.