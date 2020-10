Il New Age Club piange Mody, storico addetto alla sicurezza del locale

Giovedì 8 ottobre la grande famiglia del New Age Club di Roncade ha perso uno dei suoi componenti più conosciuti e apprezzati: Mody Sidibe è mancato all'affetto dei suoi cari a soli 51 anni. Originario di Dakar, in Senegal, viveva da tantissimi anni in Veneto. Il suo arrivo al club di Roncade risale ormai a una ventina d'anni fa.

I titolari del New Age, appena saputa la notizia, hanno deciso di aprire una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Mody che lascia moglie e ben cinque figli. «Con amore e umiltà ha saputo conquistarsi tutta la nostra fiducia. Da parecchi anni era il sorriso di benvenuto alla porta d’ingresso del New Age - spiegano i gestori - Sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, pilastro del servizio di sicurezza del club, era un collaboratore onesto e leale, che qualsiasi staff sogna di avere nel proprio organico. La notte lavorava con noi, tornava a casa la mattina e dopo poche ore di sonno era pronto per il turno in fabbrica o altri mille umili lavori davanti ai quali non si è mai tirato indietro. Per lui non esistevano ferie, festività o giorni liberi. Si è sempre spaccato la schiena per garantire una vita felice alla sua famiglia e ai suoi 5 meravigliosi bambini che stimavano e amavano il padre meraviglioso che eri e continueranno a farlo». Decine i messaggi di cordoglio che, nelle ultime ore, hanno riempito i social a testimonianza del ricordo meraviglioso che Mody ha lasciato in tantissimi clienti del locale. La raccolta fondi aperta dal locale servirà ad aiutare moglie e figli di Mody rimasti soli. «Non ci abitueremo mai alla tua assenza, il tuo sorriso sarà sempre lì ad accogliere tutti quelli che varcheranno l’ingresso del New Age» il saluto dei titolari. Con Mody se ne và un simbolo della vita notturna trevigiana. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni. Chi volesse partecipare alla raccolta fondi può donare a questo link.