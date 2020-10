New Age Club, raccolta fondi da 5mila euro per i funerali di Mody

«Mody è tornato a casa». Con queste parole i titolari del New Age Club di Roncade hanno annunciato che la raccolta fondi a sostegno dei familiari di Mody Sidibe, storico addetto alla sicurezza del locale, è andata a buon fine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Grazie al sostegno di tutti voi siamo riusciti ad esaudire l’ultimo desiderio di Mody e della sua famiglia - spiegano i titolari del locale di Via Tintoretto - Con il denaro raccolto è stato possibile trasferire la salma di Mody in Senegal, suo Paese natale e luogo dove desiderava essere sepolto. Venerdì 16 Ottobre Mody, accompagnato dai suoi familiari più cari è volato a Dakar. La famiglia di Mody e tutti noi desideriamo ringraziare tutte le persone che, con il loro sostegno, hanno donato ben 5mila euro all'interno della raccolta fondi che avevamo aperto come segno di vicinanza alla moglie di Mody e ai suoi 5 figli». Soldi che sono serviti per il volo dal Veneto a Dakar dei familiari di Mody e per buona parte delle spese di sepoltura. «Buon viaggio amico caro - concludono dal New Age - una parte di te resterà sempre nei nostri cuori».