Bentornato New Age, riapre lo storico club di Roncade

Bel segnale di ripartenza per la movida trevigiana: sabato 5 marzo riaprirà le porte il New Age Club di Roncade, uno dei locali più colpiti dalle restrizioni legate alla pandemia negli ultimi due anni.

"Bentornato New Age" è il titolo della festa evento annunciata dai gestori del celebre club per il prossimo fine settimana. «Finalmente siamo pronti a riaprire le porte del New Age dopo due anni di chiusura forzata e lo faremo con un party ad ingresso gratuito fino a mezzanotte - annuncia Suonica, la società che gestisce il club - Dopo mezzanotte il biglietto d'ingresso costerà 10 euro ma con una consumazione inclusa». Dopo due anni di luci spente e restrizioni c'è davvero voglia di tornare alla normalità. Dal marzo 2020 ad oggi il club aveva riaperto solo per poche serate evento, venendo colpito duramente dalle restrizioni imposte alle sale da ballo dai Dpcm nazionali. Lo scorso 8 dicembre, inoltre, i ladri avevano rubato materiale all'interno del club per un valore di ben 12mila euro. Ora i gestori sono pronti a lasciarsi alle spalle questo periodo da incubo, nella speranza di poter tornare ad accogliere il pubblico del New Age una volta per tutte.