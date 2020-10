Radio Conegliano in lutto, addio alla storica speaker Nicla Zaccaria

Nicla Zaccaria è mancata all'affetto dei suoi cari sabato 3 ottobre all'età di 81 anni. Grande il cordoglio a Conegliano dove Nicla ha saputo lasciare un ricordo importante per molti residenti che hanno voluto dedicarle in questi giorni decine di messaggi d'addio e cordoglio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Nicla Zanchetta è stata per una ventina d'anni presidente dell'associazione Aido di Conegliano, uno dei primi ad essere aperto in Veneto e che grazie alla passione e all'entusiasmo di Nicla Zanchetta, rieletta in più mandati, ha superato oggi i 1500 iscritti. Oltre al suo impegno nell'associazionismo in molti la ricordano oggi come la storica voce del programma radiofonico "Il salotto in cucina" andato in onda per anni sulle frequenze di Radio Conegliano. La sua passione contagiosa ha tenuto compagnia a decine di coneglianesi che oggi la ricordano con grande affetto. Nicla lascia il figlio Massimo, gli adorati nipoti Teresa, Nicola e Anna, la sorella Grazia, il fratello Guido, parenti e amici tutti. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, martedì 6 ottobre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Madonna delle grazie a Conegliano. La sepoltura avverrà invece nel cimitero di San Giuseppe.