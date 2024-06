Male incurabile, addio al consigliere Nico Zane: era candidato alle Comunali

Si è spento domenica mattina, nel giorno del voto per le Comunali 2024, il sorriso di Nico Zane consigliere comunale uscente a Mogliano Veneto. Una notizia che ha suscitato vasto cordoglio in paese. Zane, nonostante stesse lottando da tempo contro un tumore rivelatosi incurabile, aveva voluto candidarsi nella lista civica "Bortolato Sindaco" alle elezioni amministrative i cui esiti saranno resi noti nel pomeriggio di oggi, 10 giugno.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Nico Zane era originario di Murano, figlio di un artista vetraio, ma fin da giovane si era subito trasferito a Mogliano, nel quartiere di Campocroce per cui si è sempre battuto. Di professione odontotecnico, Zane aveva preso in affido tre ragazzi, cercando di donare loro il calore e il conforto di una famiglia insieme alla moglie Sabrina. Proprio i figli di Zane giocavano nel Calcio Marocco, squadra di cui Zane era stato anche dirigente sportivo essendo un grande appassionato di pallone. Malato da tempo, fino alla fine aveva sperato in un miglioramento delle sue condizioni di salute ma da una settimana era degente presso l'Hospice oncologico di Castelfranco: le sue condizioni di salute sono precipitate negli ultimi giorni, portandolo al decesso. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.