Addio a Nicola Alfieri, anima ed ex segretario del San Martino Colle

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio è mancato all'affetto dei suoi cari Nicola Alfieri, ex maresciallo dell'Esercito che ha donato la sua vita calcistica ai colori del San Martino Colle. Una grande perdita per il calcio del Triveneto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Alfieri aveva 77 anni e si stava riprendendo da una brutta caduta in casa che l'aveva costretto a un'operazione d'urgenza in ospedale. Dopo l'intervento all'ospedale di Conegliano era stato trasferito a Vittorio Veneto per la riabilitazione ma le complicazioni post operatorie si sono rivelate fatali. Originario di Palma Campania, in provincia di Napoli, era arrivato nella Marca nei primi anni '70 come maresciallo del V Corpo d'armata di Vittorio Veneto. Da anni viveva a San Martino di Colle Umberto. Raggiunta la pensione si era dedicato alla sua grande passione: il calcio. A piangerlo oggi la moglie Elide e i figli Carmine e Dina. I funerali saranno celebrati giovedì 17 febbraio, alle ore 15, nella chiesa di San Martino di Colle Umberto.

Il cordoglio della sua squadra

Domenica 13 febbraio il San Martino Colle è sceso in campo con il lutto al braccio. Questo il ricordo della squadra: «Nicola Alfieri è stato la competenza fatta a persona, la bravura, l'impegno, la passione. L’anello di congiunzione tra una società che lasciava e un’altra che rinasceva. Ha incarnato la fenice che tutt'oggi è il nostro simbolo. Un punto fermo. Glielo giuriamo: andremo avanti per lui. L'impegno maggiore a cui tutti dovranno far fronte, porterà il suo nome».