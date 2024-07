Male incurabile, il sorriso di Nicola si spegne a soli 21 anni

Un'intera comunità in lutto piange in queste ore la scomparsa prematura di Nicola Della Coletta, mancato all'affetto dei suoi cari a soli 21 anni: tre mesi fa la scoperta di un tumore contro cui ogni cura si è rivelata vana: una malattia fulminante che ha portato Nicola a perdere la vita lunedì 8 luglio all'ospedale di Padova.

Residente nella frazione di Ogliano, il 21enne aveva studiato all'istituto Cerletti di Conegliano e, finiti gli studi, aveva trovato lavoro nella cantina Astoria di Susegana. Non solo l'enologia, però: l'altra grande passione di Nicola era lo sport, l'atletica in particolare: con l'associazione Silca Ultralite aveva gareggiato nel salto in lungo. Un giovane pieno di sogni e speranze, spezzati troppo presto dalla malattia. A piangerlo oggi la mamma Mara, il papà Mauro, gli zii, i cugini, i nonni e tanti amici attesi venerdì 12 luglio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Ogliano dove sarà celebrato il funerale del giovane. Invece dei fiori, i familiari di Nicola chiedono a chi parteciperà al funerale delle offerte da devolvere all'associazione "Renzo e Pia Fiorot" di San Fior, attiva nella lotta contro i tumori.