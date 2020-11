Covid, il sorriso di Nicola Piva si spegne a 60 anni

Soffriva da tempo di varie patologie pregresse ma le condizioni di salute di Nicola Piva si sono ulteriormente aggravate quando, nei giorni scorsi, è risultato positivo al Covid. Per lui non c'è nemmeno stato il tempo del ricovero in ospedale.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Nicola è mancato a 60 anni nella sua abitazione in Borgo Pieve. Personaggio molto conosciuto a Castelfranco Veneto, dopo la maturità scientifica al liceo Giorgione, si era iscritto a Ingegneria Meccanica ma aveva dovuto interrompere gli studi perché a soli 20 anni era diventato cieco. Nonostante la grave perdita della vista, Nicola ha sempre cercato di non far mai pesare la sua condizione ai familiari. Sempre positivo e pieno di amici, aveva una memoria di ferro e non dimenticava mai una data di compleanno tra quelle dei suoi conoscenti. Benvoluto da molti, non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi in paese, Castelfranco è piombata nel lutto. Nicola lascia le sorelle Marisa e Gabriella. La salma sarà cremata: la data della benedizione delle ceneri nel cimitero di Castelfranco verrà fissata nei prossimi giorni.