Malore fatale, Zenson piange il consigliere Nicola Sari

"Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta". Sono queste le parole scritte sull'epigrafe di Nicola Sari, consigliere comunale di Zenson di Piave, mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari martedì 18 ottobre a 54 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" un infarto fatale è stato la causa del decesso. Inutili i tentativi di rianimare il 54enne che, ormai da alcuni anni, viveva in sedia a rotelle a causa di un gravissimo incidente stradale. A Zenson e dintorni era conosciuto da tantissime persone: consigliere comunale di maggioranza con la lista "Ripartiamo per Zenson" era stato rieletto proprio alle ultime comunali di giugno insieme al sindaco Daniele Dalla Nese, sconvolto dalla notizia. Sari si occupava di Sport e Disabili nel suo ruolo di consigliere, si era battuto fortemente per la sistemazione della palestra comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Una persona sensibile, di gran cuore e sempre pronta ad aiutare il prossimo. I progetti su cui stava lavorando saranno portati avanti dall'amministrazione Dalla Nese nei prossimi mesi. A piangerlo oggi la moglie Cinzia, il figlio Alessandro, la mamma Norma, il papà Vito, le sorelle Claudia e Katia con Roberto, i suoceri Luigi e Marinella, le cognate Teresa e Lucia, i cognati Daniele e Andrea, i nipoti Pierluigi, Luigi e Marco uniti ai parenti ed amici tutti. L'ultimo saluto a Nicola Sari sarà celebrato sabato 22 ottobre, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Zenson.

Il cordoglio di Zaia

«Mi addolora apprendere della scomparsa improvvisa di Nicola Sari, una persona che tanto aveva fatto per la comunità di Zenson di Piave da volontario e consigliere comunale con delega ai disabili e sport. Un impegno costante il suo, vissuto col sorriso sulle labbra e la voglia di fare del bene per gli altri espressa nel costante e serio impegno nel volontariato. Ricordo, in particolare, tutti i suoi progetti a favore dei disabili che hanno garantito alla sua comunità servizi accessibili a tutti. La sua scomparsa non può lasciare indifferenti ed è doveroso ricordarlo - le parole del presidente Zaia -. Esprimo tutta la mia vicinanza e le condoglianze della Regione alla famiglia di Nicola, alla comunità di Zenson di Piave e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Sono certo che il suo ricordo sarà un faro per portare avanti le iniziative da lui avviate» conclude il Governatore.