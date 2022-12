De' Longhi Spa, Nicola Serafin nuovo direttore generale

Il consiglio di amministrazione di De’ Longhi Spa, riunitosi giovedì 22 dicembre, ha approvato la nomina di Nicola Serafin a nuovo direttore generale, con diretto riporto all’amministratore delegato Fabio de’ Longhi, completando così il processo di ricerca di un candidato per il ruolo di amministratore delegato. Nella nuova posizione, dal 1° gennaio 2023, Nicola Serafin avrà le deleghe di ordinaria amministrazione per la gestione del gruppo.

Nicola Serafin è entrato a far parte del Gruppo De’ Longhi nel 2000 dopo esperienze in Danieli SpA e nel Gruppo Benetton. Laureato con lode in Ingegneria meccanica e con all’attivo un Executive Master in Business Administration alla London Business School, Nicola Serafin ha ricoperto ruoli con responsabilità crescenti in ambito tecnico e produttivo fino alla nomina nel settembre 2016 a Chief Operating and Technology Officer, con presidio su tutta la piattaforma di R&D, supply chain, produzione e logistica, oltre ad essere membro dei consigli di amministrazione di varie società del Gruppo. Il curriculum vitae dell’ing. Nicola Serafin – che alla data odierna detiene n. 1.400 azioni De’ Longhi è pubblicato nel sito internet della società. Nelle valutazioni del Consiglio di amministrazione, la nomina di un direttore generale di estrazione interna, a supporto dell’operato dell’Amministratore Delegato Fabio de’ Longhi, rappresenta la soluzione ideale, nell’attuale contesto di business, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di crescita e profittabilità di lungo termine nel rispetto dei valori distintivi del gruppo. Il vicepresidente Fabio de’ Longhi era stato nominato amministratore delegato con efficacia dal 1° settembre 2022, a seguito delle dimissioni di Massimo Garavaglia, e l’attuale consiglio di amministrazione, rinnovato lo scorso 20 aprile resterà in carica sino ad aprile 2025 ovvero alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

I commenti

Fabio de’ Longhi: «La definizione di questa nuova struttura organizzativa rappresenta la soluzione ottimale per assicurare continuità, coerenza e stabilità alla gestione del Gruppo, anche alla luce delle numerose sfide che il Gruppo dovrà affrontare in un contesto che si è rivelato ancora molto complesso. Negli anni, il nostro Gruppo ha saputo dotarsi di competenze tecniche ed organizzative che lo rendono un’eccellenza nella industry e che – ne sono convinto - fanno la differenza in termini di resilienza e crescita futura. Nicola Serafin, che avrà piena responsabilità del business a livello globale, rappresenta un perfetto esempio di questa eccellenza, oltre ad aver sempre mostrato quella passione e dedizione che sono valori imprescindibili della nostra realtà».

«Ringrazio il consiglio di amministrazione - conclude Nicola Serafin - per la fiducia e la stima nei miei confronti. Nel mio nuovo ruolo so di poter contare sul pieno supporto della famiglia de’ Longhi, oltre che su un’organizzazione e su persone che si sono dimostrate forti, coese ed orgogliose nel raggiungimento della leadership nei nostri segmenti “core”. Ritengo che la determinazione, la motivazione e la capacità dei nostri team siano il presupposto fondamentale per sviluppare il nostro gruppo».