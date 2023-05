Adunata Alpini, alla sfilata di Udine lo speaker trevigiano Nicola Stefani

«Quella dell’avvocato trevigiano di Sernaglia della Battaglia Nicola Stefani da ben 27 è la voce che fa da colonna sonora dell’Adunata nazionale Alpini: un traguardo che merita il plauso e il ringraziamento per la capacità e la dedizione dedicata a una manifestazione che promuove i valori della solidarietà, dell’amor patrio e del senso di responsabilità verso la comunità nel segno della storia delle nostre penne nere». Così il consigliere regionale veneto del gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni, Tommaso Razzolini in attesa della sfilata di domenica 14 maggio in chiusura dell'Adunata di Udine.

«Anche quest’anno sarà così, in una circostanza del tutto particolare in quanto l’Adunata torna a Udine dove per Nicola Stefani tutto era cominciato nel 1996 con una prova microfono per presentare le sezioni di Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto, e che successivamente gli permise di entrare nel gruppo degli speaker ufficiali. La sua voce oggi è ormai nella mente di centinaia di migliaia di alpini, una vera colonna sonora che cadenza il passo delle sfilate con passione e competenza. Una certezza per ogni Adunata che sorge da tanti mesi di lavoro, di studio e preparazione, insieme all’abilità di ‘sentire’ la piazza, i sentimenti e lo spirito alpino. A Nicola Stefani i migliori auguri per questo splendido anniversario» conclude Razzolini.