La Nostra Famiglia apre a Conegliano il "Nido di pace"

Sarà presentato sabato 2 luglio, presso la sede de La Nostra Famiglia di Conegliano, il Nido di Pace progetto che nei mesi scorsi ha accompagnato tutte le iniziative rivolte ai ragazzi che frequentano il centro di formazione professionale.

Una struttura circolare in legno rifinita con rami d'ulivo e canne di bambù e arricchita di vari elementi decorativi e simbolici, di forte significato, realizzati da ragazzi e ragazze. Il nido, collocato tra gli alberi, ha unito il desiderio di trattare il tema della pace all'esigenza di declinarlo nelle varie materie, un abbraccio per chiunque entri all’interno. Come sostengono gli insegnanti che l’hanno ideato il progetto: «La pace merita di essere pensata in grande, andando oltre le consuete attività, con qualcosa di significativo che permetta ai ragazzi e alle ragazze di vivere in prima persona i valori di cooperazione per la costruzione di uno spazio comune. Uno spazio comune simbolico, ma reale: un'immagine significativa nella loro esperienza scolastica, rappresenta un intreccio di elementi che diventa casa, luogo sicuro di partenze e ritorni; legami, intrecci, costruzione... La pace è un nido! Da costruire insieme, da tenere con cura nel tempo. La pace è un luogo di relazione e dialogo». Si tratta di una struttura “abitabile” di forma circolare, con un ingresso semi nascosto per l'accesso e all'interno la possibilità di stare, con un materassino o sulle panchine o con la sedia a rotelle. Sia la progettazione tecnica che la realizzazione pratica ha visto i ragazzi coinvolti, orgogliosi protagonisti alle prese con calcoli e fasi operative.

Oltre alla realizzazione della struttura principale, ci sono state una serie di attività propedeutiche che hanno coinvolto in modo trasversale tutte le classi. Lo studio sulle “Parole di pace”, declinato nelle varie materie: italiano, inglese, educazione civica, partendo dalla cronaca con la lettura dei giornali, alla vita quotidiana, dalle canzoni alla poesia… e i laboratori di arte ed educazione visiva, con lo studio su forma e significato, partendo dall’osservazione naturalistica, passando per attività di gioco con il segno, con attività di gruppo, fino alla stilizzazione con elaborati grafici e la realizzazione di opere tattili: pannelli variopinti di lane e tessuti intrecciati e uccelli in rame decorati a sbalzo. Anche Flavio Pavanello, direttore della Formazione Professionale sottolinea l’importanza di questo progetto per la sua valenza multidisciplinare in quanto ha coinvolto tutti i ragazzi che frequentano il Centro. Un plauso ai formatori ed agli educatori sempre alla ricerca di iniziative innovative e di qualità per la valorizzazione delle capacità degli allievi. ll Nido di pace è quindi un'opera che si mette in relazione con l'ambiente, occupando uno spazio fisico che diventa spazio per una fruizione attiva; un oggetto simbolico ma non astratto, che coinvolge il vivere collettivo, dei ragazzi, degli operatori, degli ospiti; un simbolo di come il Centro può diventare un luogo di sperimentazione pratica e artistica.