Niente auto dentro le Mura nei weekend: «Ipotesi che piace»

Complice il bel tempo, domenica 10 aprile Treviso si è riempita di visitatori nonostante l'accesso alle auto vietato dentro Mura per la prima delle due domeniche ecologiche in programma nel mese di aprile. In tantissimi hanno parcheggiato nelle aree indicate dal Comune e si sono goduti un pomeriggio di relax e shopping raggiungendo a piedi il centro. Un'iniziativa che potrebbe ben presto diventare consuetudine con il centro trasformato in area pedonale, almeno nei weekend.

Il commento del sindaco

«Domenica ho visto una città piena di gente, questo dimostra che è una questione di abitudine. La direzione è quella giusta, il centro è più vivibile con meno automobili. Le persone vengono in centro indipendentemente dalla possibilità di parcheggiare sotto il negozio, vengono perché la città è bella e attrattiva, e ci vengono anche a piedi o comunque parcheggiando fuori Mura. Nel prossimo futuro pensiamoci, in concerto con le associazioni di categoria, magari in una prima fase solo per i fine settimana. Ci sono domeniche con eventi particolari e riti religiosi, ma è importante iniziare un dialogo, queste domeniche ecologiche dimostrano che la gente viene anche se il parcheggio è fuori Mura. Quello che abbiamo visto ci piace, vogliamo iniziare a parlarne con Urbecom e

tutti gli attori economici e commerciali della nostra città» conclude Conte.