No alle classi pollaio, insegnante trevigiana si traveste da gallina

Livia Stella, insegnante di arte e immagine in una scuola superiore di Nervesa della Battaglia, si è travestita da gallina in occasione della raccolta firme contro le classi pollaio organizzata domenica pomeriggio davanti a Porta San Tomaso. Un movimento, quello contro il sovrafollamento delle classi, nato da poco ma che ha già raccolto più di 1200 firme grazie a una petizione online lanciata sul sito Change.org rivolta al Ministro dell'Istruzione Valditara per chiedere la riduzione del numero di studenti per classe, non solo in provincia di Treviso ma a livello nazionale. Insieme all'insegnante, a Porta San Tomaso, hanno manifestato anche il marito Antonio e le sorelle Sonia e Clara. Una protesta singolare che ha attirato l'attenzione di curiosi e passanti.

Il commento

La professoressa Stella spiega: «Abbiamo visto negli ultimi anni un aumento degli alunni per classe (situazione paradossale a fronte di un calo della natalità a livello nazionale) che ha portato ad una media di 26/27 alunni nella scuola secondaria di primo grado fino ad arrivare a 30 nella scuola secondaria di secondo grado. Questi numeri non permettono all’alunno di esprimere i propri talenti e non consentono altresì al docente di potersi dedicare sufficientemente alla sua formazione. La posta in gioco è molto alta: il Ministero della pubblica istruzione e gli Uffici regionali e provinciali fino ad arrivare ai dirigenti scolastici risparmiano sulla formazione dei ragazzi aumentando così la dispersione scolastica e un analfabetismo di ritorno molto pericoloso. Questi numeri non tengono conto delle disabilità e degli alunni più fragili (Bes e Dsa) e non hanno a cuore i docenti ai quali si chiede di perseguire un'utopica didattica personalizzata. Ora è arrivato il momento di agire: abbassiamo immediatamente di 2 unità il numero minimo di alunni per tutti gli ordini di scuola e non a discrezione degli uffici scolastici. Vogliamo una scuola di qualità in cui il diritto allo studio sia veramente garantito per ogni alunna e alunno» conclude l'insegnante.