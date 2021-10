No Green Pass: in centinaia manifestano al Parco Ali Dorate

Domenica "no Green Pass" al Parco Ali Dorate di Treviso. Dopo il raduno organizzato il 10 ottobre alla presenza del cantante Giuseppe Povia centinaia di manifestanti sono tornati a manifestare anche nella giornata di ieri alla presenza di Rosanna Spatari, titolare della Torteria di Chivasso nota in tutto il nord Italia per le sue posizioni contrarie alla certificazione verde. La manifestazione pacifica di domenica 17 ottobre è stata organizzata dal movimento "Uniamoci per la libertà Pordenone - Fronte del dissenso", raggruppando però anche molti gruppi "no vax" della Marca. Tra i temi principali il supporto ai lavoratori del porto di Trieste e la contrarietà all'obbligo di certificazione verde nei luoghi di lavoro. Tanti assembramenti ma nessuna tensione durante la manifestazione iniziata alle 15.30 e conclusasi nel tardo pomeriggio. Oltre a Rosanna Spatari tra i relatori della manifestazione sono intervenuti la scrittrice Ornella Mariani, gli avvocati Linda Corrias e Alessandro Fusillo e il medico chirurgo Nicola Incerti.