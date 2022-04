In osteria con Green Pass falsi: allontanati, si vendicano

Si è guadagnato una recensione negativa su internet solo per aver allontanato dal proprio locale una famiglia con tre Green Pass non validi. Brutta sorpresa per il titolare dell'Hostaria Dai Bastardi di Resana che, tramite la pagina Facebook del locale, ha voluto replicare alla signora che aveva sconsigliato il locale per il "personale scorbutico".

I fatti

Lunedì 28 marzo, verso le 19:40, accompagnata da marito e figlio, la signora si è presentata al locale senza aver prenotato. I tre, entrati senza mascherina, sono stati invitati dal personale a indossarla. A quel punto moglie e marito sono usciti a recuperarla in auto mentre il figlio adolescente è rimasto dentro il locale a fumare una sigaretta elettronica. Recuperate le mascherine, i tre sono stati fatti accomodare al tavolo n°2 ma, al momento del controllo dei Green Pass, nessuna certificazione è risultata valida. A quel punto il marito è uscito di nuovo per cercare il Green Pass cartaceo in auto, la signora ha guardato nel proprio telefono mentre il figlio ha staccato dalla presa una lampada (accesa) per mettere in carica il proprio cellulare senza aver chiesto il permesso a nessun dipendente del locale. Al momento della seconda lettura dei Green Pass quello del ragazzo resta invariato, quello del marito non è valido mentre quello della signora risulta valido. Peccato però che la data di nascita fosse anno 2002. Alla domanda ironica del personale: «Diciott'anni signora?» la donna avrebbe ammesso: «Eh no, è quello di mia figlia!»

Dopo una mezz'ora circa passata in questo modo, la famiglia lascia il locale per poi incolparlo pubblicando la recensione negativa su internet e abbassando il punteggio dell'osteria. «Adesso cara signora abbia pazienza e si metta nei nostri panni - conclude il personale dell'osteria su Facebook - Secondo lei, come avremmo dovuto agire? Facendo finta di niente? Le siamo sembrati scorbutici per questo? Addirittura un locale da sconsigliare? Mi creda, c'è dispiaciuto avervi visto andare via. Siamo qua però per dar da mangiare alla gente e non per farci prendere in giro. Noi, i nostri colleghi e tutti i clienti rispettosi delle regole e delle norme. Per questi motivi non ci sentiamo responsabili del fatto che lei e i suoi accompagnatori quella sera siate andati via così, insoddisfatti. Tante buone cose».