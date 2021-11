No Green Pass: «Nessuna manifestazione in centro durante le feste natalizie»

Centro storico di Treviso "off limits" per i manifestanti No Green Pass durante le festività natalizie. Martedì 23 novembre il vicesindaco Andrea De Checchi ha partecipato al vertice in Prefettura organizzato dopo l'annuncio di una nuova mobilitazione per il pomeriggio di domenica 28 novembre.

«Abbiamo deciso che individueremo nuovi luoghi fuori Mura per manifestazioni e cortei durante le festività natalizie - commenta De Checchi al termine dell'incontro. Il Bastione San Marco, scelto nei giorni scorsi per manifestazioni statiche, non può andare bene se nelle vie limitrofe come Borgo Cavour verranno organizzati mercatini natalizi e altri eventi collegati al Natale». Il Comune sta dunque cercando un'area fuori Mura, dotata di ampio parcheggio, per consentire ai manifestanti "No Green Pass" di manifestare senza compromettere la sicurezza dei cittadini e le attività del centro storico. La zona di Monigo o il parco Ali Dorate potrebbero essere le aree su cui ricadrà la scelta del Comune nelle prossime ore. «Se i manifestanti proveranno ad entrare in centro storico, andranno contro ad un provvedimento che emaneremo nelle prossime ore - conclude De Checchi - Tengo a sottolineare che il provvedimento non riguarderà manifestazioni e mercatini natalizi. Durante il periodo delle festività nessuna manifestazione "No Green Pass" sarà dunque autorizzata in centro a Treviso».