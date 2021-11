No Green Pass domenica a Vittorio Veneto: «Corteo in zona industriale»

Piazza del Popolo a Vittorio Veneto non sarà concessa ai manifestanti "No Green Pass" in occasione della mobilitazione in programma domenica 14 novembre. A dirlo è il sindaco Antonio Miatto, intervenuto giovedì 11 novembre al vertice tenutosi in Prefettura a Treviso. «Faremo quasi sicuramente un'ordinanza comunale su questo provvedimento - annuncia il primo cittadino alla stampa - Partiamo dal fatto che i manifestanti ci avevano chiesto di manifestare in Piazza del Popolo. Valutando l'evoluzione della situazione sanitaria degli ultimi giorni, abbiamo deciso di tutelare il diritto a manifestare ma di autorizzare la protesta in un'area verde aperta, situata in zona industriale a Vittorio Veneto. Non dobbiamo sprecare il lavoro fatto finora grazie alle vaccinazioni. Bisogna considerare che domenica i manifestanti che arriveranno in città saranno in gran parte non vaccinati. Dobbiamo tutelare la salute e la sicurezza di tutti» conclude il primo cittadino. Un provvedimento simile, quindi, a quello annunciato dal Comune di Treviso che ha deciso di concedere ai manifestanti "No Green Pass" solo l'area del bastione San Marco sulle Mura cittadine.