Vittorio Veneto, piazza blindata ai manifestanti: «Precedente pericoloso»

Nonostante il divieto della Questura, nel pomeriggio di domenica 2 maggio una quarantina di manifestanti si è data appuntamento in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto a sostegno dell'iniziativa "In piazza per la libertà", protesta contro le restrizioni anti-Covid che, nelle scorse settimane, aveva radunato un migliaio di persone assembrate e senza mascherina a Conegliano.

Domenica pomeriggio la situazione è rimasta molto più sotto controllo grazie ad un imponente schieramento di forze dell'ordine, intervenute con: gazzelle dei carabinieri, agenti della Digos, due camionette e diverse auto della Polizia a presidiare Piazza del Popolo, transennata fin dal mattino. Impossibile per i manifestanti organizzare qualsiasi forma di aggregazione o protesta. Alcuni di loro si sono radunati in uno dei bar con vista sulla piazza. Non sono mancati gli attimi di tensione quando degli agenti in borgese hanno chiesto i documenti a un piccolo gruppo di manifestanti senza mascherine. I "no mask" hanno invitato gli agenti a identificarsi dando vita a un confronto terminato con l'identificazione da parte delle forze dell'ordine di un paio di persone senza mascherine e documenti.

Devis Bonaldo, organizzatore dell’iniziativa e presidente del circolo trevigiano di Ancora Italia, commenta: «Siamo venuti per testimoniare e non certo per fare disordini: vogliamo far valere i nostri diritti e far capire alla Questura che, nonostante i divieti, noi non arretriamo. Oggi pomeriggio ci è stato negato il diritto a manifestare, tutelato dalla Costituzione. Lo consideriamo un precedente pericoloso e siamo già pronti a organizzare nuove manifestazioni nelle prossime settimane