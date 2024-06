Foto ai trevigiani sotto la Loggia dei Trecento: torna "Noisiamotreviso"

Martedì 18 giugno torna #Noisiamotreviso, progetto fotografico giunto quest'anno alla sua quinta edizione consecutiva dopo essere nato nel 2020 per raccontare la città attraverso i ritratti fotografici di chi la vive e frequenta. Appuntamento sotto la Loggia dei Trecento, in piazza dei Signori, da martedì 18 a domenica 23 giugno, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. I trevigiani potranno presentarsi sotto la Loggia e, dopo una donazione a Fondazione Città della Speranza, farsi scattare un ritratto fotografico d'autore che verrà esposto in mostra nelle prossime settimane al Museo Bailo.

Ideatore del progetto sociale, solidale e documentale è il fotografo professionista Giovanni Vecchiato, che allestirà un vero e proprio set prima dell’esposizione dei foto-ritratti che alzerà il sipario il 5 luglio con una speciale Mostra al Museo Bailo in programma fino a fine agosto. Ad aiutare Vecchiato negli scatti sotto la Loggia dei Trecento ci saranno gli studenti del Duca degli Abbruzzi impegnati nell'alternanza scuola-lavoro. L'inaugurazione della mostra con le foto stampate al Museo Bailo sarà ad ingresso gratutito ma, tutti gli altri giorni, i trevigiani potranno visitarla pagando il biglietto d'accesso al museo. Negli ultimi giorni le foto potranno essere staccate e portate a casa dai trevigiani ritratti. Quest'anno inoltre, grazie alla disponibilità di Lucio Stramare che esporrà una parte della sua collezione di occhiali al Museo Salce in occasione della mostra “Arte del Vedere”, sarà possibile utilizzare alcuni modelli vintage per le foto e avere un biglietto d'ingresso agevolato alla mostra per tutti i trevigiani che si faranno fotografare. Il progetto quest’anno sarà reso possibile dal supporto di AllianzBank Financial Advisors (Centro consulenza di Treviso) e avrà il patrocinio del Comune.

«Noisiamotreviso è un momento di incontro, di dialogo, di intrattenimento, è l’opportunità per raccontare la propria storia - le parole del sindaco Mario Conte -. Siamo veramente contenti di ospitare questa iniziativa diventata ormai un appuntamento fisso particolarmente apprezzato da cittadini e visitatori, che attraverso le foto trasmettono emozioni, stati d’animo e sentimenti. Quando c'è da metterci la faccia e fare del bene i trevigiani sono sempre in prima linea».

«L'idea del progetto risale al 2020, anno della pandemia Covid - conclude il fotografo Giovanni Vecchiato -. Ero appena venuto a vivere a Treviso quando ho avuto l'idea di scattare una serie di foto per raccontare i volti dei trevigiani. Negli anni il progetto è diventato un vero e proprio racconto di come sono cambiate queste persone e le loro storie. Dal 2020 ad oggi ho raccolto circa 1600 fotografie in bianco e nero immortalando una bella parte di trevigiani. Non vedo l'ora di scoprire quali nuove storie di vita potrò raccontare quest'anno attraverso le mie foto».