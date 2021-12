Nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione del Bon Bozzolla

Sono stati nominati dal Sindaco del Comune di Farra di Soligo i cinque nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Bon Bozzolla di Soligo, che passano dagli attuali sette consiglieri a cinque a seguito di un adeguamento normativo: a breve l’avvocato Andreola Fulvio, la bancaria Favore Orietta, l’infermiera Lorenzon Camilla, il commercialista Moschetta Angelo e l’avvocato Paladin Isabella “assumeranno l’ufficio” e si insedieranno nel nuovo ruolo non appena sarà convocata la prima seduta del nuovo CDA, con l’elezione del nuovo Presidente.

La nomina, a cui il Sindaco è giunto dopo la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature, è stata già accettata da tutti i candidati. “Nonostante non fosse un atto dovuto” spiega il Sindaco Mattia Perencin “al fine di garantire, nel rispetto del principio di trasparenza, la massima partecipazione, ho scelto, nonostante non fosse mai stato fatto, di pubblicare un avviso all’albo del Comune per raccogliere le candidature di chiunque fosse interessato a ricoprire questo ruolo di grande rilievo e responsabilità.”

“Le cinque persone nominate” continua il Sindaco “possiedono competenze specifiche che consentiranno loro di ricoprire questo incarico nel modo migliore possibile, operando per il bene dell’Istituto e dei suoi ospiti. Con queste nomine inoltre viene ristabilita la pari opportunità di genere con ben tre donne su cinque membri. Ringrazio il CDA uscente per il lavoro svolto e invio ai nuovi componenti del Consiglio i migliori auguri di proficuo e significativo lavoro che li attenderà per i prossimi anni”.