Commenda “San Rocco di Montpellier”: nominati i nuovi cavalieri

Nuove nomine per la Commenda “San Rocco di Montpellier” di Sernaglia della Battaglia dell’“International Order Knights of Thunderbolt”. Altri volontari si sono distinti per l’onorevole opera svolta all’interno dell’Associazione “Volontari d’Europa OdV” al servizio della comunità e sono stati scelti ed insigniti del particolare riconoscimento del cavalierato.

Vittorio Gifra, Gran Maestro Supremo Cavaliere dell’Ordine Internazionale, che ricordiamo avere lo scopo di creare e stimolare lo spirito di solidarietà e comprensione reciproca, unendo i Cavalieri con vincoli di amicizia e di servizio fraterno fra di essi, compiere opere di misericordia di carità e filantropia perpetuando gli insegnamenti dell’antica cavalleria, nonché promuovere principi di buon governo e di buona cittadinanza, ha deliberato la nomina a Cavalieri i seguenti volontari: Visentin Fausto, Bortolin Gianantonio e la prima Dama: Ghizzo Stefania.

La cerimonia si è tenuta nella serata del 22 dicembre presso la sede dell’Associazione di Protezione Civile di Sernaglia della Battaglia che in tempo di pace si occupa di tutela ambientale e protezione animali attraverso l’attenta attività dei Rangers - Guardie Zoofile. Il rito è stato celebrato dal Commendatore della Delegazione Pillonetto Nicola.

La serata è stata occasione per il reciproco scambio degli auguri per le festività sempre all’insegna del rispetto della normativa vigente per la prevenzione del contagio del Covid-19. La Commenda comunale ha ricevuto l’invito alla partecipazione della cerimonia di celebrazione dell’investitura dei cavalieri facente capo al Capitolo Francese. Una delegazione ha già prenotato il volo programmato per il mese di marzo 2022, orgogliosi di questo particolare invito. Solo il giorno seguente il Commendatore ha scoperto che nella stessa data era stata consegnata la campana del campanile della chiesa di Sernaglia. Una significativa coincidenza.