Diocesi di Vittorio Veneto: nuove nomine per sacerdoti e collaboratori pastorali

Valzer di nuove nomine per i sacerdoti della diocesi di Vittorio Veneto: il Vescovo Corrado Pizziolo ha disposto in questi giorni una serie di nuove destinazioni per i collaboratori pastorali dell'Alta Marca.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", per diverse parrocchie i sacerdoti presteranno servizio come assistenti religiosi negli ospedali della zona: è il caso di don Matteo D'Arsiè, parroco di Carpesica, Formeniga e Cozzuolo, sarà in servizio anche all'ospedale di Costa (Conegliano). Don Matteo Conte, invece, parroco di Cavolano e Camolli è stato nominato assistente religioso dell'ospedale di Sacile. Don Andrea Forest, direttore della Caritas vittoriese sarà anche collaboratore pastorale a Mansuè e Basalghelle. Nella città del Cima don Bruno Daniel lascia le due parrocchie che aveva in gestione (tra cui quella del Duomo) per diventare collaboratore pastorale a Monticella.

Tra i nomi dei nuovi collaboratori pastorali spiccano don Paolo Salatin e don Francesco Rebuli nominati vicari di Campolongo, a Susegana don Egidio Menon sarà il nuovo collaboratore pastorale mentre a Oderzo, Camino e Fratta don Angelo Pederiva sarà il nuovo collaboratore pastorale dopo aver svolto l'incarico nelle parrocchie di Gorgo al Monticano e Navolè. In chiusura un aggiornamento sui nuovi parroci della diocesi: don Alessandro Francesco Girodo dal 2 ottobre diventerà parroco della parrocchia dei Santi Martino e Rosa a Conegliano. Giuseppe Menzato diventa collaboratore pastorale a Chiarano mentre don Mauro Gazzelli, ex arciprete parroco di Cessalto, è stato nominato arciprete parroco di Sant'Anastasio e Santa Maria di Campagna.