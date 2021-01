Malore nel sonno, è morta Rosina: nonna di Matteo Del Puppo

Si è spenta nel suo letto di casa, a Bibano di Godega, colpita da un improvviso malore nel sonno. Nonna Rosa (Rosina per chi la conosceva bene) è mancata all'affetto dei suoi cari nei primi giorni dell'anno in cui avrebbe compiuto 90 anni.

Nata a Vazzola nel 1931, godeva si ottima salute dopo una vita di lavoro nei campi. Vedova del marito Pietro ormai da diversi anni, uno dei suoi adorati nipoti è Matteo Del Puppo, l'autore delle celebri canzoni in salsa veneta piene di visualizzazioni sui social network. Una scomparsa improvvisa che ha colpito tutti i familiari di nonna Rosina, rimasta attiva e in salute fino all'ultimo. Una vita tranquilla e normale la sua, trascorsa quasi sempre nella frazione di Bibano. Fino al 2019 continuava a curare l'orto di casa e, negli ultimi mesi si divertiva a guardare i divertenti video del nipote Matteo anche se sognava di poterli vedere in televisione e non solo attraverso il telefonino. Non amava viaggiare, in vita sua aveva preso un solo aereo verso l'Inghilterra per andare a trovare una delle sue due sorelle, un tempo residente a Manchester (l'altra viveva a Mareno di Piave). «Rosina era partita a quasi 70 anni ed era emozionata come una bambina» raccontano i familiari. Il destino ha accumunato le tre sorelle, morte in casa tutte per arresto cardiaco. Un carattere forte il suo, le piaceva scherzare con le pronipoti, aveva sempre la battuta pronta e quel sorriso furbo come i suoi occhi. La pandemia non l'aveva scalfita, era rimasta molto dispiaciuta quando aveva saputo che non avrebbe potuto passare il Natale insieme ai suoi cari. Lunedì 4 gennaio il decesso. I funerali sono stati celebrati sabato 9 gennaio.