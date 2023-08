Spresiano in festa, nonna Nori spegne cento candeline

Ha voluto festeggiare i suoi 100 anni nel cortile dell' abitazione dove vive con il figlio più piccolo. Nonna Nori, così la conoscono tutti Spresiano, nata nel 1923, ha lavorato per anni nella fabbrica "la Filatura del Montello".

Mamma di 4 figli, due maschi e due femmine ha dedicato la sua vita alla famiglia. Norma Eleonora Breda, ha sempre il sorriso, pronta a dare un parola di conforto a tutti. La sua è una delle famiglie storiche di Spresiano. Alla grande festa i famigliari e le sue amiche, come la nonna dello stesso sindaco Marco della Pietra che ha lavorato con lei in fabbrica. Presente alla festa anche il primo cittadino che le ha donato un grosso mazzo di fiori. Ai quattro figli, Guido, Luciana, Antonella e Lorenzo anche dopo la morte prematura del padre non ha mai fatto mancare nulla. Un secolo che Norma racconta come bello e felice, il segreto? Essere sempre contenti di quello che si ha.