Nonna Onorina compie 100 anni: «Legge ogni giorno e lavora all'uncinetto»

Ricorrenza davvero speciale nella residenza per anziani “San Giuseppe” di Follina, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. La signora Onorina Fabris ha infatti raggiunto l’invidiabile traguardo del secolo di vita e le limitazioni imposte dalla pandemia non hanno impedito alla struttura – da sempre Covid free – di farle una gran festa con un ricco buffet. Non potendola abbracciare, le sue anziane quattro figlie (Erminia, Caterina, Fiorella e Lorena) le hanno però fatto gli auguri via WhatsApp. Non è comunque mancata la visita di un genero, che dopo aver consegnato alla struttura una bella torta ha potuto salutarla con grandi gesti dall’esterno attraverso la vetrata dell’atrio.

Nonna Onorina è originaria della frazione San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto e lì ha trascorso gran parte della sua esistenza, lavorando nei campi e in filanda. Residente nella Rsa di “Sereni Orizzonti” dal 27 ottobre 2016, trascorre il tempo leggendo, lavorando all’uncinetto e tenendo un ‘diario di bordo’ sul quale annota con precisione gli accadimenti minuti delle sue giornate in struttura così come i ricordi legati alla sua lunga vita. La sua vitalità ha conquistato da subito gli infermieri e gli operatori socio-sanitari, che si sono mobilitati per regalarle una festa di compleanno davvero emozionante e partecipata.