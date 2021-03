Casa Marani, nonna Palmira spegne 101 candeline

Giornata di festa, mercoledì 10 marzo, nella sede villorbese di Casa Marani per il compleanno della signora Teresa Conte, che oggi ha spento 101 candeline. Palmira, come la chiamano ospiti e operatori, è nata a Spresiano il 10 marzo del 1920.

Vedova Pagnossin, ha lavorato in filatura fino alla pensione. E fin che ha potuto le piaceva molto lavorare all’uncinetto, attività in cui si cimentava spesso con bravura e disinvoltura. La centenaria è stata accolta a Casa Marani il 24 febbraio scorso, prima viveva da sola con l’aiuto della nuora e di un’assistente. «Auguriamo alla signora Palmira - dice Daniela Zambon, presidente di Casa Marani - di condurre una vita serena a Casa Marani, insieme agli altri anziani e al personale che se ne prende cura. Per lei, come per gli altri ospiti, ci impegniamo a rispondere a tutti i bisogni, in modo da assicurare una permanenza piacevole e confortevole». «Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale - afferma Marco Della Pietra, sindaco del Comune di Spresiano - i più sinceri auguri alla nostra compaesana Teresa per l’importante traguardo raggiunto».