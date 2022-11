Montebelluna cerca nonni vigile, un mese di tempo per candidarsi

C’è tempo fino al 5 dicembre per candidarsi al bando di selezione dedicato ai Nonni vigile promosso dal Comune di Montebelluna in collaborazione con l’Associazione Comuni Marca Trevigiana.

L'iniziativa, che continua a riscuotere apprezzamenti e adesioni, viene riproposta dall’assessorato all’istruzione allo scopo dia reclutare persone di Montebelluna o limitrofi pensionate o in attesa di pensione di età compresa tra i 55 ed i 75 anni da destinare alla vigilanza e alla sorveglianza degli alunni negli e presso gli edifici scolastici, negli scuolabus ed in servizi di utilità sociale discontinui o con orari limitati in altri edifici e aree pubbliche. La graduatoria verrà redatta sulla base di criteri di merito e di precedenza (in ordine di anno di nascita, dal più. giovane al più anziano). L’incarico sarà conferito sulla base di una graduatoria fra coloro che saranno ritenuti idonei e terrà conto delle esperienze lavorative maturate, di eventuali analoghe esperienze di servizio e delle risultanze del colloquio da sostenere con la Commissione esaminatrice delle istanze, che sarà nominata successivamente al termine di scadenza delle domande.

Il commento

Spiega l'assessore all’Istruzione, Debora Varaschin: «Un nuovo bando per cercare nonni vigile, una figura che sempre di più non solo è di supporto per i servizi a cui sono destinati, ma spesso diventa fondamentale perché risulta figura rassicurante, improntata al buon esempio e al dialogo soprattutto con i più piccoli. E’ un valore aggiunto che generazioni così diverse si incontrino e possano prendere l’una dall’altra spunti di arricchimento. La riapertura del bando è la dimostrazione di quanto questa figura sia importante per l’amministrazione comunale e speriamo i partecipanti siano numerosi così da poter avere la possibilità di inserimento in diverse realtà. Anticipatamente ringraziamo tutti coloro parteciperanno, così come tutti i nonni vigile già operativi nel nostro Comune».

Il bando

Previsto un compenso lordo di 6,15 euro per singolo intervento (cioè la presenza presso l’edificio scolastico nel periodo di ingresso e di uscita degli alunni), di 8.70 euro per ora di servizio di supporto al trasporto scolastico mediante presenza all’interno dello scuolabus per accompagnamento alunni secondo il calendario e le necessità che saranno successivamente delineate o per ogni ora di servizio per le altre attività in altri edifici e aree pubbliche. La domanda va redatta su apposito modello da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Educativi e Trasporto Scolastico oppure reperibile sul sito internet del Comune di Montebelluna, o richiedibile al seguente indirizzo di posta elettronica: scuole.trasporti@comune.montebelluna.tv.it e dovrà arrivare all’Ufficio protocollo del Comune di Montebelluna entro le ore 12 del 5 dicembre e alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione: breve curriculum vitae e copia documento d’identità in corso di validità. Per ulteriori informazioni contattare i Servizi educativi e trasporto scolastico ai seguenti numeri: 0423/617272, 0423/617212, 0423/617290, fax 0423/617250, e-mail: scuole.trasporti@comune.montebelluna.tv.it