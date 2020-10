Farra di Soligo, il Comune cerca nonni vigile per le scuole

Il Comune di Farra di Soligo ha pubblicato lunedì 5 ottobre sul proprio sito internet un avviso per la ricerca di nonni vigile da dedicare alla sorveglianza dei bambini al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola.

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno avere alcuni requisiti base: risiedere in Comune di Farra; essere pensionati o in attesa di pensione; avere un’età compresa fra i 55 e i 70 anni; essere in possesso dei diritti civili e politici; essere in possesso di idoneità psico-fisica a svolgere le attività richieste. «Come amministrazione abbiamo messo in campo tutti gli sforzi possibili per sostenere il riavvio delle scuole e abbiamo considerato di fondamentale importanza anche impegnarci sul fronte della sicurezza: per questo abbiamo deciso di investire nella ricerca di nonni vigile, che possano supportare il lavoro della Polizia locale, in particolare vigilando gli alunni negli attraversamenti stradali posti all’ingresso o nelle vicinanze delle scuole primarie e secondaria di primo grado» commenta il vicesindaco Michele Andreola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per informazioni o per richiedere il modulo di partecipazione, scaricabile anche dal sito del Comune, è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria al n. 0438/901500 o all’indirizzo mail segreteria@farra.it.