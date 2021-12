Solidarietà per la Nostra Famiglia: gli alpini donano il panettone ai ragazzi

Gli Alpini della Sezione di Conegliano anche quest’anno non hanno voluto mancare all’appuntamento con i ragazzi del centro di Lavoro Guidato de La Nostra Famiglia di Mareno di Piave, infatti martedì si sono dati appuntamento presso la sede di Bocca di Strada per portare l’augurio di buon Natale agli ospiti e offrendo in dono il panettone degli alpini. A causa dell’attuale emergenza sanitaria la visita si è svolta in forma ridotta e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

La rappresentanza degli alpini è stata guidata dal Vicepresidente Lucio Poletto che ha portato il saluto del Presidente Gino Dorigo, del Consiglio Direttivo Sezionale e di tutti i 30 Gruppi della Sezione: in rappresentanza dei capogruppo c'era Giorgio Rui, Capogruppo degli Alpini Mareno, affiancato da Angelo Lunardi e da Luigino Trinca. Con l’augurio di Natale il vicepresidente ha ricordato la continuità e la fedeltà degli alpini nel loro impegno alla sede esprimendo la sensazione di vivere tale impegno con gioia come quando si condivide in famiglia.

Agganciandosi al concetto di famiglia i ragazzi hanno risposto con entusiasmo alla visita ribadendo la perfetta sintonia tra gli alpini e “La Nostra Famiglia” del Centro di Lavoro Guidato di Mareno di Piave ed hanno fatto dono al gruppo di un piccolo oggetto realizzato nel laboratorio di ceramica ed in modo vivace tre “ragazzi” hanno ribadito verbalmente l’augurio a tutto il gruppo degli alpini.