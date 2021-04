Novità alla Breton: allestito il centro vaccinale per dipendenti e fornitori

È già stato allestito il centro vaccinale nel quartier generale di Breton S.p.A, azienda di Castello di Godego leader nella progettazione e produzione di macchine industriali d’avanguardia per la lavorazione della pietra naturale, della ceramica, dei metalli e nello sviluppo di impianti per la pietra composita. «Abbiamo accolto con favore il protocollo regionale per le vaccinazioni sul posto di lavoro e ci siamo sin da subito attivati per mettere a disposizione ed allestire dei locali aziendali adeguati, dotandoli dei dispositivi medici richiesti, per offrire il nostro contributo ad un obiettivo diffuso: accelerare la campagna di vaccinazione», comunica l’Ing. Luca Toncelli, Presidente di Breton S.p.A.

Sono circa 900 i dipendenti di Breton, che in azienda vengono chiamati “collaboratori”, a cui arriverà l’invito alla vaccinazione. L’adesione, su base volontaria, sarà poi raccolta dallo staff dedicato alle Risorse Umane in collaborazione con il personale sanitario. Breton S.p.A. lancia ora un appello. «Confidiamo in un’accelerazione nella fornitura delle dosi vaccinali e nella disponibilità di vaccini per garantire in tempi rapidi la vaccinazione come da protocollo regionale», sono le parole del Presidente Luca Toncelli. «Il nostro obiettivo è di invitare alla vaccinazione aziendale anche i fornitori presenti in azienda. Ad esempio, i lavoratori dell’azienda che fornisce il servizio Mensa ci hanno già manifestato la volontà di aderire alla vaccinazione in azienda. È un’opportunità di semplificazione del processo che dobbiamo cogliere per vincere insieme questa sfida. Solo velocizzando la burocrazia possiamo rilanciare l’economia del nostro Paese che ha bisogno di nuovo slancio».

