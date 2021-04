Malattia incurabile, l'imprenditore Nunzio Begotto muore a 67 anni

Giovedì 15 aprile è mancato all'affetto dei suoi cari l'imprenditore Nunzio Begotto: aveva 67 anni. Fondatore dell'azienda di gelati "Marca Cream" era ricoverato al Ca' Foncello per un tumore. Gli ultimi giorni di vita li aveva passati all'hospice Casa dei Gelsi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Begotto era uno degli imprenditori più noti nella zona di Silea. In pensione da due anni, aveva lasciato l'azienda, fondata nel 1991, nelle mani di tre dei suoi cinque figli. Begotto si era fatto conoscere nell'area di Jesolo ed Eraclea dove per anni ha rifornito i litorali con i suoi gelati. L'azienda ha una sede anche a Belluno. Una vita la sua, divisa tra lavoro e famiglia, sempre con il sorriso e un grande amore per la vita. Bigotto lascia la moglie Eleonora e i figli Nicola, Riccardo, Massimo, Sofia e Camilla. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 19 aprile, alle ore 15:30 alla chiesa di Silea. Non fiori ma eventuali donazioni che la famiglia ha deciso di destinare all'Advar. Il figlio Nicola ha voluto dedicargli queste parole su Facebook: «Ringrazio tutte le persone che hanno speso un pensiero ed hanno dimostrato vicinanza a me ed alla mia famiglia in questi giorni. Probabilmente l'eredità più grande che ci ha lasciato Nunzio è proprio l'amore di tante persone che l'hanno conosciuto e gli hanno voluto bene».