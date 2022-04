Montebelluna, il mercato torna alla disposizione pre-pandemia

Dopo due anni di pandemia, il mercato di Montebelluna torna nella sua collocazione ordinaria. Venerdì 1º aprile il sindaco Adalberto Bordin ha incontrato Moreno Sartorello, delegato e referente di zona per Confesercenti Montebelluna e il direttore mandamentale di Ascom-Confcommercio, Christian Brugnaro, assieme al dirigente del settore tecnico, l'ingegner Pierantonio De Rovere, per un punto sulla situazione e per organizzare l'atteso trasferimento delle bancarelle.

La nuova disposizione

Il ripristino alla tradizionale collocazione riguarderà il mercato agricolo Km0 che, a partire da sabato 9 aprile, tornerà in piazza Negrelli dopo essere stato trasferito in questo periodo emergenziale in Largo X Martiri. Il mercato maggiore ritornerà al suo posto mercoledì 13 aprile quando gli oltre 200 operatori commerciali che torneranno a disporsi negli stalli assegnati come da concessione. In particolare, torneranno a popolare le piazze del centro i banchi che da due anni erano stati trasferiti in Largo X Martiri, così da permettere l’adeguato distanziamento previsto dalle normative anti-Covid. Al Largo X Martiri rimarranno solo le bancarelle del pesce del mercato maggiore.

I commenti

Spiega il sindaco, Adalberto Bordin: «Appena è stato possibile abbiamo ritenuto giusto riportare il mercato all’originaria disposizione, così da agevolare gli ambulanti ma anche gli acquirenti. Il ritorno del mercato nel luogo originario porta in sé un significato di fondamentale importanza poiché comporta un ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia. L'operazione assume un valore ancora più importante considerando che, proprio quest’anno, celebriamo i 150 anni del trasferimento del mercato cittadino da Mercato Vecchio all’odierno centro. A tal proposito, abbiamo concordato di ritrovarci, assieme agli ambulanti che di solito e operano in piazza Tommaseo, mercoledì prossimo dopo il mercato, in modo da simulare la disposizione dei banchi dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato l’area affinché le operazioni del mercoledì successivo siano collaudate e agevoli. Ringrazio i rappresentanti delle categorie economiche per il grande spirito di collaborazione dimostrato in questo periodo assolutamente non facile anche per l’intero comparto del commercio ambulante».

Moreno Sartorello, delegato e referente di zona per Confesercenti Montebelluna e il direttore mandamentale di Ascom-Confcommercio, Christian Brugnaro, concludono: «Siamo soddisfatti che dopo due anni che i commercianti ambulanti possano tornare al loro posto assegnato. Abbiamo lavorato di concerto assieme all’amministrazione comunale e il sindaco Bordin, che ringraziamo, perché sono stati reattivi e celeri nel portare avanti le operazioni visto che Montebelluna ospita uno dei maggiori mercati del territorio. E ringraziamo anche gli associati e gli operatori che hanno avuto pazienza e senso civico nel sapersi adattare alle contingenze».