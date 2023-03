Selvana, lavori per la nuova fognatura: Via Gandino chiusa al traffico

Inizieranno lunedì 6 marzo i lavori di posa della condotta della nuova fognatura nera lungo via Gandino (Selvana) che termineranno entro il 25 marzo.

L'intervento, effettuato da Alto Trevigiano Servizi, si concretizza ad integrazione delle condotte realizzate in Via Zanella e permetterà di collettare in fognatura parte dell’ambito urbano del quartiere di Selvana. Per l’esecuzione delle opere in piena sicurezza, verranno previste due fasi di lavorazione: la prima con la chiusura al traffico veicolare nel primo tratto di Via Gandino (tra Viale Brigata Marche e l’incrocio con Via Degli Alpini); la seconda prevede invece l’istituzione di un senso unico alternato nel tratto a nord dell’incrocio con Via Degli Alpini. In entrambe le fasi di lavorazione verrà garantito l’accesso ai residenti.