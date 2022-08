Nuova liquidità pronta per il Comune di Vittorio Veneto: in arrivo 193mila euro

Nelle casse comunali di Vittorio Veneto entrano 193 mila euro dalla controllata Vittorio Veneto Servizi. La società di proprietà del comune di Vittorio Veneto che gestisce le farmacie comunali, dopo l’approvazione del bilancio dei mesi scorsi, ha provveduto in questi giorni al versamento dell’utile d’esercizio relativo all’anno 2021. L’azienda, guidata dall’amministratore unico Roberto Biz dal 2016, nel corso del 2021 ha segnato un ulteriore sviluppo, portando la società ad un giro d’affari di circa 5,5 milioni di euro registrando un aumento di oltre il 20%. Un percorso di crescita che da Piazza Fiume, sede della società, dovrebbe portare ad una stabilizzazione verso l’alto entro i prossimi due anni a compimento dei progetti di investimento che in corso di studio.

«Un risultato importante – spiega il Sindaco Antonio Miatto – derivante dal buon lavoro portato avanti dalla società in questi anni, in particolare dall’amministratore ed il suo staff. Gli investimenti compiuti, infatti, stanno danno il giusto riscontro. La società, da sempre attenta alle esigenze della nostra città, mette a disposizione in questo modo risorse da poter immettere nel nostro territorio comunale». Vittorio Veneto Servizi, infatti, oltre ai 193 mila euro di dividendi, infatti ha versato nelle casse comunali, già qualche mese fa, altri 60 mila euro che saranno destinati al rifacimento di passaggi pedonali. In questo modo, per il 2021, Vittorio Veneto Servizi, ha messo a disposizione 253 mila euro.

«Vittorio Veneto Servizi – continua il sindaco – rappresenta una grande risorsa per la nostra città. Realtà come la nostra, sono un fiore all’occhiello e rappresenta un punto di riferimento in provincia e non solo». Vittorio Veneto Servizi, gestisce le tre farmacie comunali: Centro, Costa e San Giacomo, a cui si è aggiunta proprio nel 2021, la farmacia Comunale di Alpago. Quest’ultima, pur rimanendo di proprietà del Comune di Alpago, sarà gestita da Vittorio Veneto Servizi per 6 anni. «Un lavoro complesso – conclude il sindaco – che ha visto l’amministratore attento ed attivo in una politica di razionalizzazione di certuni costi da un lato e di un forte spinta alla crescita dall’altro. Inoltre, proprio per dare un maggior servizio alla cittadinanza, sono stati allargati gli orari alla farmacia del centro e sviluppati, in via sperimentale i servizi infermieristici. Tutte iniziative volte alla ricerca del miglioramento dei servizi».