Mareno di Piave, piazza Municipio sarà pronta entro fine anno

Da giovedì sera, 17 marzo, il Comune di Mareno di Piave ha aperto un primo stralcio di quella che sarà la nuova viabilità del centro. Nonostante alcune opere non siano ancora completate, la zona ad ovest della nuova piazza Municipio è pronta.

Mancano invece alberature e piccole finiture al vicino parcheggio della piazza. Da completare anche le aree di manovra e i percorsi tra via Cal Larga e via Italia ’61, dove è quindi possibile vedere il livello di finitura che avrà l’intero comparto. Nelle prossime settimane i lavori riguarderanno la zona centrale più a sud, con modifiche ai sottoservizi, spostamento del capitello e lavori di finitura. Secondo i piani dell'amministrazione comunale, il percorso del cantiere sarà ancora lungo, ma i presupposti per inaugurare l'opera entro il 2022 ci sono tutti. Una notizia molto attesa per i cittadini di Mareno.