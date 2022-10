Resana, 700mila euro per la nuova rotonda della zona industriale

Una nuova rotonda tra via Boscalto e via Roma, all’ingresso della zona industriale a sud di Resana. Questa la novità che arriva dal consiglio comunale cittadino che ha approvato in questi giorni uno stanziamento di 700mila euro (quasi 500mila finanziati dalla Regione Veneto) per sistemare l’incrocio lungo la strada regionale 307 e che porta alla zona industriale di Boscalto. Un progetto ambizioso che prevede la messa in sicurezza della strada e la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che andrà a completare le opere già realizzate negli scorsi anni.

Il commento del sindaco

«Un'opera importante che avevamo messo tra le priorità del nostro programma elettorale - spiega il sindaco Stefano Bosa - con questo intervento andremo a completare quella che è una vera e propria rivoluzione nella zona a sud di Resana che per anni è stata “schiava” di una strada regionale che ha l’accesso nella zona industriale con un’uscita dei mezzi che è molto pericolosa, con questo intervento metteremo in sicurezza chi esce dalla zona industriale e andremo a sistemare un incrocio che da tanti anni è in situazioni precarie». L'opera, che ha ottenuto il finanziamento regionale, dovrà essere appaltata entro la fine del 2023. «Con l’approvazione della convenzione con la Regione e con Veneto Strade e con lo stanziamento in bilancio inizia l’iter di questa opera – ha aggiunto il sindaco – ci vorrà un po' di tempo per vedere finalmente la nuova viabilità ma poi con l’apertura della nuova bretella della strada provinciale 19 e con questa nuova rotatoria potremo dire che la viabilità locale cambierà in maniera sostanziale ed in meglio».