Cisl, inaugurata la sede dedicata a Corazzin: «A Treviso 10 iscritti ogni 100 abitanti»

Nelle province di Treviso e Belluno un cittadino su dieci (tra quelli con più di 15 anni) è iscritto alla Cisl. Il dato è stato presentato questa mattina, giovedì 20 giugno, all'inaugurazione della nuova sede in viale della Repubblica, al confine tra i comuni di Villorba e Treviso.

L'inaugurazione

Il nuovo quartier generale della Cisl, realizzato in soli 5 mesi e operativo dallo scorso aprile, riunisce in un unico edificio tutti i servizi del sindacato e le federazioni di categoria: dal Caf allo Sportello lavoro, oltre a tutti gli uffici amministrativi e istituzionali. Al taglio del nastro, per mano del segretario generale Luigi Sbarra e con la benedizione del Vescovo di Treviso, è stata scoperta la targa dedicata a Giuseppe Corazzin, sindacalista, giornalista e politico trevigiano, morto a soli 35 anni, nel 1925, a cui la Cisl ha deciso d’intitolare la nuova sede. «Il più grande sindacalista di Treviso» le parole con cui Corazzin è stato ricordato dallo storico Ivano Sartor che ha aperto il convegno organizzato nella sala conferenze all’ultimo piano dell’edificio. Presenti il segretario generale di Cisl Belluno Treviso, Massimiliano Paglini, il presidente della Camera di Commercio Treviso e Belluno|Dolomiti, Mario Pozza, il sindaco di Treviso Mario Conte, il vicesindaco di Villorba e la presidente dell’Associazione Comuni Marca Trevigiana, Paola Roma. Al centro della discussione il focus sulla presenza nel territorio del sindacato e il valore dell’impegno che essa svolge per l’intermediazione sociale e del lavoro.

I commenti

Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl ha voluto puntare l'attenzione sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro dopo la tragica morte del bracciante indiano a Latina: «Bisogna rafforzare verifiche e controlli negli ambienti lavorativi, investendo sulla qualità delle imprese e assumendo più ispettori e tecnici della prevenzione. La dimensione nazionale si deve collegare a quella territoriale: in una parola serve un inasprimento delle sanzioni per cercare di mettere fine a una tragica strage di lavoratori che sta segnando il nostro Paese».

«Questa sede dovrà la casa di tutti - ha detto il segretario generale Cisl Belluno Treviso, Massimiliano Paglini -. Abbiamo collegato il ricordo di Corazzin con il confronto sul ruolo del sindacato di prossimità e il valore della intermediazione sociale che non è altro che vera, attuale, imprescindibile, inviolabile necessità di partecipazione alla vita della propria comunità territoriale, lavorativa ed economica. Inaugurare oggi qui a Treviso la nuova sede sindacale della Cisl significa migliorare la capacità di servire le persone e costruire speranza. Non muri. Ma accoglienza, ascolto, prossimità, socialità, rispetto per la dignità del lavoro. Nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire uno sguardo e una stretta di mano. La tecnologia va messa al servizio della centralità della persona».

I numeri

Cisl Belluno Treviso conta 90.029 iscritti nei territori delle due province. Considerando la popolazione totale residente sopra i 15 anni (938.254 persone), ogni 100 abitanti ci sono quasi 10 iscritti. Guardando ai macrosettori, il maggior numero di iscritti è rappresentato dalla categoria dei pensionati (38.097); seguono il terziario (17.292) e il manifatturiero ed edilizia (16.859). Nella Marca, la Cisl è presente con almeno un iscritto in 5.727 aziende; 10 le imprese con almeno 150 tesserati. Nel Bellunese la Confederazione è presente in 1.697 imprese con almeno un iscritto; sempre 10 le aziende con almeno 80 iscritti. Guardando ai servizi, il 16,71% del totale delle dichiarazioni dei redditi presentate nelle due province viene elaborato dal Caf Cisl. L’anno passato complessivamente fra Treviso e Belluno il Centro di assistenza fiscale della Cisl territoriale ha elaborato 65.254 dichiarazioni dei redditi (50.252 a Treviso e 15.002 a Belluno), con un trend di progressiva crescita dal 2018 ad oggi e territori, come Trevignano e Pieve di Soligo, dove circa un terzo dei contribuenti ha scelto il Caf Cisl per il 730. In crescita costante anche i numeri del patronato Inas, che nel 2023 ha elaborato 61.083 pratiche, di cui 42.143 a Treviso e 18.940 Belluno, per la maggior parte legate a interventi in materia previdenziale (70% del totale a Belluno e 64,80% a Treviso), ma non solo, perché all’Inas ci si rivolge anche per interventi di natura socio-assistenziale e in materia di danni da lavoro e alla salute.