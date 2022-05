Scuola media di San Floriano: «Alunni trasferiti se i lavori non saranno finiti»

Il Comune di Castelfranco Veneto ha raggiunto in queste ore un accordo con il centro provinciale "Alberto Manzi" che ospiterà gli studenti della scuola media di San Floriano nel caso in cui lavori nell’ex convitto destinato ad ospitare la secondaria di primo grado, non dovessero concludersi nei tempi previsti.

L’accordo preventivo tra l'amministrazione comunale e l’istituto scolastico che ha sede al secondo piano delle ex scuole “Colombo” in via Boito e dove trovano spazio alcune aule del Giorgione, è stato ipotizzato in seguito alla segnalazione della Provincia di Treviso di possibili ritardi da parte della ditta appaltatrice nei lavori all’ex Convitto, dettati dalla nota situazione dell’aumento dei costi e dell’approvvigionamento delle risorse.

Il commento

«Ringrazio la dirigente scolastica Michela Busato per aver messo a disposizione gli spazi nell’eventualità dovessero servire alla scuola media San Floriano e la dottoressa Alessandra Fusaro che si è resa disponibile ad aiutare laddove servisse. Genitori, alunni e docenti possono dunque stare sereni che, in caso i lavori all’ex convitto situato a fianco dell’Istituto Domenico Sartor di Castelfranco Veneto dovessero tardare, è già stata pensata e trovata una soluzione» conclude il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon. La soluzione contemporaneamente garantirebbe alla Provincia di poter assumere tutti i necessari provvedimenti, anche sulla base dei recenti provvedimenti del Governo, per giungere al completamento dell’opera.