Due nuove volanti per la polizia locale: «Una elettrica, l'altra ibrida»

Due nuove macchine per il comando di polizia locale dei Comuni di Roncade, Meolo, Fossalta di Piave e Quarto d'Altino. Si tratta di un'auto elettrica, già consegnata in questi giorni, e di un'ibrida in arrivo nei prossimi mesi che andranno a implementare il parco auto a servizio degli agenti impegnati nell'attività di controllo del territorio. Il progetto che ha previsto l'acquisto di auto nuove, performanti ma anche amiche dell'ambiente avrà un valore di 63mila 440 euro di cui oltre 36mia finanziati dalla Regione Veneto e i restanti da parte delle quattro amministrazioni coinvolte.

«Due acquisti particolarmente importanti specie in questo periodo dell'anno quando si registra un aumento dei furti - dichiara il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli - Fenomeno che, forse anche complice la pandemia, quest'anno sembra essere in calo. Un deterrente importante è dato anche dall'ulteriore servizio serale in modo particolare nella fascia oraria che va dalle ore 17 alle 20 - dice il sindaco - e che gli agenti svolgono, a bordo di diverse volanti, su tutto il territorio cittadino. Un servizio pensato per la sicurezza di tutti i roncadesi». «Insieme alla sicurezza abbiamo voluto dare un segnale importante anche per quanto riguarda la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. Non è un caso - sottolinea l'assessore all'ambiente Daniele Biasetto - se gli amministratori hanno convenuto di investire su due auto che con lungimiranza guardano anche alla salvaguardia dell'aria che tutti noi respiriamo. Si potrà dire che un mezzo solo non fa la differenza, ma è importante come comunità dare un segnale affinché l'attenzione sul futuro del nostro pianeta resti alta».