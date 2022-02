Sicurezza, 14 nuove telecamere in arrivo a Conegliano

Tra circa due mesi dovrebbe essere appaltato il progetto per l'installazione di 23 telecamere di ultima generazione (14 di videosorveglianza e 9 per la lettura targhe) in cinque Comuni del Coneglianese: Conegliano, San Pietro di Feletto, Susegana, Santa Lucia di Piave e Mareno di Piave.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il costo stimato per l'installazione dei nuovi dispositivi elettronici è di 100mila euro, metà dei quali saranno coperti con un finanziamento regionale di 50mila euro, mentre la somma rimanente era già stata inserita nel bilancio comunale. Su 14 videocamere di sorveglianza, 11 saranno installate a Conegliano: 4 in Via Vespucci, 2 in Piazza Calvi, una alla Fontana dei cavalli e 4 alla rotonda del centro commerciale Conè. Un'altra telecamera di sorveglianza sarà posizionata in Via della Tessitura a Santa Lucia di Piave. Le 9 telecamere "targa system" saranno così suddivise: 3 a Conegliano, 4 a Mareno di Piave e 2 a San Pietro di Feletto.