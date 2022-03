Nuovi computer per l'aula informatica della scuola primaria di Farra

Nuova strumentazione informatica, composta da 14 nuovi portatili, per la scuola primaria “Lorenzo Milani” di Farra di Soligo. Acquistata direttamente dall’Amministrazione comunale, la nuova dotazione arricchisce il sistema dei sussidi didattici già presenti nella scuola, e consente ad alunni ed insegnanti di disporre di apparecchiature aggiornate ed adeguate. “Nel corso del 2020 abbiamo fornito all’Istituto Comprensivo di Farra 10.000 euro per l’acquisto di notebook, da consegnare agli studenti che ne fossero stati sprovvisti, per poter partecipare alle lezioni in modalità a distanza e nel 2021 abbiamo acquistato 10 lavagne multimediali interattive (LIM) e 2 monitor smart board per agevolare i nuovi sistemi di didattica. A fine 2021, secondo le indicazioni ricevute dalla scuola, abbiamo invece acquistato 14 computer portatili per rinnovare il laboratorio informatico della scuola primaria di Farra di Soligo che necessitava di pc di migliore qualità viste le strumentazioni oramai obsolete - spiega il Sindaco Mattia Perencin - In questi giorni ono stato alla scuola primaria per la formale consegna alle insegnanti di questa nuova strumentazione. Investire nella scuola significa costruire solide basi per il futuro, per questo mi rende sempre orgoglioso poter donare alle scuole di Farra materiali utili alle attività didattiche. E per questo l’Amministrazione comunale si sta impegnando al massimo per realizzare quanti più interventi possibile per migliorare anche le strutture scolastiche che ospitano i nostri bambini e ragazzi”.