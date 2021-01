Un omaggio ai nuovi nati: il Comune dona un fotolibro a mamma e papà

Un omaggio ai nuovi nati. Da quest’anno a tutti i neonati di Treviso verrà regalato un album realizzato a mano dalle volontarie dell’Associazione SeLALUNA. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha voluto portare di persona i primi fotolibri, consegnati ad Eros Marchi e Tania Beras Villa, genitori della piccola Aisha Esmeralda e a Salvatore Savinelli e Antonella Nigro, papà e mamma di Ernesto. «Abbiamo pensato all’album perché, simbolicamente, permette di raccogliere momenti felici e ricordi come un vero e proprio libro - afferma il sindaco Mario Conte - La nascita di questi bambini è un dono prezioso per tutta la comunità trevigiana, ancora di più quest’anno in cui i fiocchi rosa e azzurri rappresentano un segno di speranza e ottimismo per tutti noi».