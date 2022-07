Covid, nuovi orari per il centro vaccini di San Vendemiano

Da lunedì 1° agosto il centro vaccini di San Vendemiano, oltre al lunedì e mercoledì mattina, sarà attivo il giovedì pomeriggio invece del venerdì con orari: lunedì e mercoledì dalle 8 alle 14. Il giovedì dalle 14 alle 20.

Restano invariati, invece, gli orari di accesso ai restanti centri vaccinali aperti in provincia:

Asolo (Via Malombra), il lunedì dalle 14 alle 20. Martedì e giovedì dalle 8 alle 14.

Ormelle (Casa Luigi e Augusta - Centro servizi per anziani) il martedì dalle 14 alle 20.

Villorba (Ex Maber) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle14. Il martedì e giovedì dalle 14 alle 20.

La quarta dose è raccomandata alle persone di età pari e superiore ai 60 anni e per persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, a partire dai 12 anni di età. Il vaccino può essere fatto, su prenotazione, nei centri vaccini o nelle farmacie aderenti. La prenotazione può essere effettuata sia telefonicamente (0422 210701) che online. È possibile anche l’accesso diretto presso uno qualsiasi dei centri, ma rimane caldamente consigliato prenotare il proprio turno per evitare attese e consentire all’Azienda Sanitaria di fornire un servizio migliore. Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Ulss 2.