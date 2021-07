Due nuovi primari per l'ospedale di Conegliano: ecco Palminteri e Ballerini

I due andranno a coprire rispettivamente i loro ruoli in Nefrologia e Medicina Generale. Il Dg Benazzi: "A questi due validissimi professionisti rivolgo il mio più sentito augurio di buon lavoro"

Due nuovi primari all’ospedale di Conegliano. Il direttore generale, Francesco Benazzi, ha conferito l’incarico di direttore dell’unità operativa complessa (Uoc) di medicina generale al dr. Pier Ferruccio Ballerini e quello di direttore della nefrologia al dr Giuseppe Roberto Palminteri. Il dr Pier Ferruccio Ballerini è nato a Valdobbiadene nel 1959, si è laureato nel 1987 in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Padova, conseguendo poi le specializzazioni nel 1992 in ematologia generale (clinica e laboratorio) all’Università degli studi di Verona e nel 1997 in genetica medica (indirizzo medico).

Dal 1990 al 2006 ha prestato servizio al “De Gironcoli” di Conegliano in qualità di dirigente di medicina interna occupandosi prevalentemente di ematologia. Dal 2011 è direttore del reparto di medicina dell’ospedale di Vittorio Veneto. Dal giugno 2018 è direttore del dipartimento strutturale di medicina interna del Distretto Pieve di Soligo e dal giugno 2020 ha assunto anche la direzione “ad interim” del reparto di medicina di Conegliano. Il dr Giuseppe Roberto Palminteri, nato a Venezia nel 1958, si è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Padova nel 1984 e specializzato in nefrologia, nello stesso ateneo, nel 1989.

Ha iniziato la sua attività lavorativa all’ex Ulss 8 di Asolo dal marzo 1987 all’ottobre 1988. Dal mese di ottobre 1988 ha preso servizio nel reparto di nefrologia del Ca’ Foncello, dove tuttora opera. A Treviso il dr Palminteri è stato responsabile dell’attività chirurgica di confezionamento delle fistole artero-venose per dialisi e coordinatore del personale medico del servizio emodialisi. “A questi due validissimi professionisti, che vanno a ricoprire importanti incarichi a livello aziendale, rivolgo il mio più sentito augurio di buon lavoro – commenta il direttore generale, Francesco Benazzi -. Sono certo che continueranno a svolgere la loro attività con la competenza e la passione di sempre, nell’ambito dell’importante realtà rappresentata dall’ospedale di Conegliano.