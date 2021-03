Due nuovi punti vaccini per l'Ulss 2: «Aperti anche la domenica»

Orari ampliati nelle quattro sedi già attive. I nuovi punti vaccini saranno l'ex ospedale "Guicciardini" di Valdobbiadene e il centro per anziani in Via Castello d'Amore a Treviso

Importanti novità per il piano vaccinale dell'Ulss 2 - Marca trevigiana: orari ampliati nelle quattro sedi già operative in tutta la provincia. Da questa settimana il Bocciodromo di Villorba, il centro culturale "Casa Riese", l'ex Foro Boario di Oderzo e il Palaingresso a Godega di Sant'Urbano saranno aperti anche la domenica dalle ore 8 alle 20. Dalla prossima settimana, invece, apriranno due nuove sedi vaccinali in provincia di Treviso: una all'ex ospedale "Guicciardini" di Valdobbiadene e una al Centro anziani di Treviso in Via Castello d'Amore.