Vigili del fuoco: «La caserma all'aeroporto Canova si farà»

I vigili del fuoco di Treviso hanno un nuovo comandante: è Giuseppe Costa, entrato in servizio lunedì 4 luglio. Già a capo del Comando di Vicenza, dove manterrà la reggenza, Costa torna nella Marca dopo aver ricoperto, nel 1995, uno dei suoi primi incarichi nei vigili del fuoco. «Treviso è la mia città d'adozione - ha esordito il nuovo comandante presentandosi alla stampa giovedì 7 luglio -. Sono davvero onorato di tornare qui, al fianco di collaboratori validissimi. Conosco la città e le istituzioni: il nostro comando ha ottenuto risultati eccellenti ma vogliamo migliorarci sempre di più puntando a fare squadra con tutte le altre forze dell'ordine. Ai cittadini in difficoltà non interessa il colore della divisa dei soccorritori, l'importante è che qualcuno vada a salvarli - ha spiegato Costa -. L'altro obiettivo di questo mandato sarà implementare al massimo la sicurezza nei luoghi di lavoro».

Tre grandi opere

Al centro dell'incontro di oggi c'è stata però la realizzazione di tre opere importantissime che vedono coinvolti i vigili del fuoco trevigiani in prima linea. Si tratta della nuova caserma all'aeroporto Canova, già finanziata e prevista nel Masterplan del Canova a cui si aggiungono: il polo didattico di Treviso (opera da 5 milioni e mezzo di euro, finanziata con i fondi del Pnrr) e la nuova sede dei pompieri di Motta di Livenza che sarà realizzata all'ex caserma Zanusso di Oderzo. Per quest'ultima opera sono già stati stanziati 4 milioni e 800mila euro ma manca ancora una stazione appaltante e l'affidamento dei lavori. Il nuovo comandante Costa è però fiducioso: «Entro la fine del mio mandato conto di vedere almeno posate le "prime pietre" di queste opere importantissime per i vigili del fuoco di Treviso. La nuova caserma all'aeroporto Canova porterà il comando in mezzo alla gente, proprio come piace a me. Il nuovo polo didattico di Treviso è un progetto che eredito dai miei predecessori, un edificio da duemila metri quadrati su due piani che servirà per la formazione dei nuovi vigili del fuoco. A settembre 38 nuovi alunni inizieranno proprio qui a Treviso i loro corsi di formazione».

Emergenza siccità

In chiusura spazio anche per la grande emergenza che ormai da mesi sta interessando il Nord Italia: la siccità. «Con queste condizioni meteorologiche - conclude il comandante Costa - è chiaro che aumenta il rischio di incendi dolosi. L'invito ai cittadini è quello di prestare la massima attenzione a grigliate e falò all'aperto, evitateli se potete. Bastano davvero pochi attimi per provocare danni irreparabili».