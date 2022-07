Confedilizia Treviso, Marcello Furlan rieletto presidente

Marcello Furlan è stato rieletto presidente di Confedilizia Treviso. A confermarlo nella carica, per il biennio 2022-2024, è stato il consiglio direttivo dell'associazione Proprietà Edilizia - Confedilizia Treviso, nominato dall'assemblea dei soci tenutasi lo scorso 28 giugno. Il nuovo consiglio direttivo vede a fianco del presidente Furlan, il vicepresidente Gian Antonio Corà. Giancarlo Allegri sarà il segretario del consiglio direttivo, Antonella Aceti la tesoriera. I consiglieri: Luigi Giacomelli, gli avvocati Sara Pizzolon, Giorgio Pivetta e Roberto Rossi.

Il commento

«Sono grato al consiglio direttivo per la rinnovata fiducia nei miei confronti - le prime parole di Marcello Furlan dopo la rielezione -. Le sfide che ci attendono sono di estrema importanza e vanno dall’annunciata riforma fiscale, alle prospettive degli incentivi per gli interventi edilizi, alle opportunità del Pnrr. Confedilizia Treviso le affronterà come ha sempre fatto: da associazione libera, di tradizione, forte delle sue idee e dei suoi valori».